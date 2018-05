Gli Incredibili 2: Mr. Incredible, Elastigirl e Siberius in una serie di promo vintage

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Manca un mese all’uscita americana di, il sequel del cult Pixar diretto da Brad Bird.

E, proprio per questo, la Disney comincia a spingere sempre con maggior forza il marketing del film.

Nella parte alta di questa pagina e più in basso, potete trovare dei promo in cui Mr. Incredible, Elastigirl e Siberius vengono presentati per mezzo degli spot vintage dei loro giocattoli.

Il regista Brad Bird torna alla regia dopo aver diretto Gli Incredibili – Una “Normale” Famiglia di Supereroi, premiato con l’Oscar® come Miglior lungometraggio d’animazione. In questo nuovo episodio Helen viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi, mentre Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita “normale” a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack… i cui poteri stanno per essere scoperti. La loro missione viene però messa a repentaglio quando un nuovo nemico escogita un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere ogni cosa. Ma i Parr non rifiutano mai una sfida, specialmente quando hanno Siberius al loro fianco. Ecco perché questa famiglia è così “incredibile”.

Questa la sinossi:

La famiglia di supereroi che tutti preferiscono ritorna in Gli Incredibili 2. Questa volta Helen (con la voce di Holly Hunter) è sotto i riflettori, lasciando Bob (doppiato da Craig T. Nelson) a casa con Violet (Sarah Vowell) e Dash (Huck Milner) costretti ad affrontare le sfide di una vita “normale”. È una transizione ardua per tutti, e la cosa peggiore è che la famiglia non è al corrente dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo architetta un geniale e pericoloso piano, la famiglia e Frozone (Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare insieme ancora una volta – che è più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

Gli Incredibili 2 uscirà il 15 giugno 2018 negli USA.