Netflix ha diffuso in rete il trailer di, commedia italiana di Stefano Mordini (Acciaio, Il Testimone Invisibile) con protagonisti Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Valerio Mastandrea, Valentina Cervi e Massimiliano Gallo in arrivo sulla piattaforma streaming dal 15 luglio.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Di recente abbiamo visto Scamarcio in film come Lo Spietato, Il Testimone Invisibile, Loro, Euforia e Il Ladro di Giorni. Valerio Mastandrea è apparso invece in titoli come I Figli, Domani è un altro Giorno, Euforia, Detective per caso, Il Grande Salto e in Moschettieri del Re.

Per quando riguarda Laura Chiatti, l’attrice è apparsa di recente in Un’Avventura e nella serie televisiva 1994.

Ecco la sinossi di Gli Infedeli:

Remake del fortunato e omonimo film francese, Gli Infedeli è un film a episodi che per stile e toni si ispira alla tradizione della commedia all’italiana.

Attraverso cinque storie brevi, vengono raccontate le peripezie amorose di cinque uomini, ognuno alle prese con mogli, fidanzate, amanti. Uno sguardo irriverente e divertito, ma anche lievemente amaro, sull’amore.

Nel cast troviamo Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Valerio Mastandrea, Valentina Cervi e Massimiliano Gallo. Alla regia Stefano Mordini (Acciaio, Il Testimone Invisibile).

Cosa ne pensate del trailer? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: YouTube