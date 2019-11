La 01 Distribution ha pubblicato online una nuova clip tratta da, il nuovo film di Vincenzo Alfieri ( I Peggiori ) in uscita oggi 7 novembre ( qui potete vedere la nostra videorecensione ).

La pellicola, descritta come un noir metropolitano, è scritta dallo stesso Alfieri insieme ad Alessandro Aronadio, Renato Sannio e Giuseppe Stasie prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, vede nel cast Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli affiancati da Giuseppe Ragone, Mariela Garriga, Matilde Gioli, Susy Laude con la partecipazione di Gian Marco Tognazzi.

Torino, 1996. Luigi, impiegato postale con la passione per il lusso e le belle donne, ha sempre sognato la baby pensione e una vita in vacanza in Costa Rica. Quando il sogno si dissolve scopre di essere disposto a tutto, persino a rapinare il furgone portavalori che guida tutti i giorni, perché la svolta della vita è proprio lì, alle sue spalle e il confine fra l’impiegato modello e il criminale è veramente sottile. Anche se dovrà rinunciare ad Anna, la seducente ragazza incontrata in una notte sfrenata. Un colpo grosso, un piano perfetto. Niente armi. Niente sangue. Un disegno criminale per cui avrà bisogno dell’aiuto del suo migliore amico Luciano, ex postino quarantenne insoddisfatto, e soprattutto dell’ambiguo collega Alvise, tutto casa e famiglia e con una vita apparentemente senza scosse. Nella banda anche un ex pugile, il Lupo, tutto muscoli e poche parole, legato a Gina, una donna forse troppo bella e forte per lui, e a Boutique, un couturier d’alta moda con un’insospettabile doppia vita. Ma il crimine non è per tutti e per uomini qualunque – ciascuno con la voglia di intascarsi tutto il bottino – si rivela un gioco pericoloso. E una storia incredibilmente vera si trasforma in un rocambolesco e inestricabile noir metropolitano.