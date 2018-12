In attesa del nuovo trailer di, che dovrebbe arrivare tra qualche giorno, è approdato in rete un brevissimo video diffuso da Monarch Sciences che mostra una creatura a cui si fa riferimento come “The Born of Fire” e che, proprio dai pochi frame del video, si può facilmente intuire che possa essere il kaiju alato Rodan.

Trovate il video nella parte superiore della pagina.

Il nuovo film seguirà gli sforzi eroici dell’agenzia cripto-zoologica Monarch nell’affrontare un gruppo di mostri di dimensioni gigantesche: Godzilla si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi definitiva, il mostro a tre teste King Ghidorah. Queste antiche super-creature (considerate bestie mitologiche) faranno il loro ritorno puntando alla supremazia e lasciando l’esistenza umana appesa a un filo.

Scritto da Zach Shields, il film verrà prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers e Thomas Tull, con Barry H. Waldman, Zach Shields, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira come produttori esecutivi e Alexandra Mendes co-produttrice per la Legendary.