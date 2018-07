Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Tra pochi giorni scopriremo finalmente qualcosa di più suin occasione del mega-panel della Warner Bros. al Comic-Con di San Diego.

Nell’attesa, Millie Bobby Brown ha pubblicato su Instagram un primo teaser dell’atteso blockbuster. Nel video vediamo la star di Stranger Things, che nel film interpreta la giovane Madison Russel, mentre cerca di “contattare Monarch”, scatenando palesemente un putiferio che la lascia molto scossa.

A post shared by MBB (@milliebobbybrown) on Jul 18, 2018 at 1:00pm PDT

Il nuovo film seguirà gli sforzi eroici dell’agenzia cripto-zoologica Monarch nell’affrontare un gruppo di mostri di dimensioni gigantesche: Godzilla si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi definitiva, il mostro a tre teste King Ghidorah. Queste antiche super-creature (considerate bestie mitologiche) faranno il loro ritorno puntando alla supremazia e lasciando l’esistenza umana appesa a un filo.

Scritto da Zach Shields, il film verrà prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers e Thomas Tull, con Barry H. Waldman, Zach Shields, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira come produttori esecutivi e Alexandra Mendes co-produttrice per la Legendary.

Il team creativo di Dougherty: Lawrence Sher (War Dogs) sarà il direttore della fotografia, Scott Chambliss (Guardians of the Galaxy Vol. 2, Star Trek Into Darkness) sarà lo scenografo, Roger Barton (Transformers) si occuperà del montaggio, Louise Migenbach (X-Men, Una Notte da Leoni) si occuperà dei costumi, Guillaume Rocheron (Godzilla, Ghost in the Shell) sarà supervisore degli effetti visivi.

Il film verrà distribuito dalla Warner Bros. in 2D, 3D e IMAX 3D il 31 maggio 2019, Toho distribuirà la pellicola in Giappone.