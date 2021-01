Come promesso, la Warner Bros ha diffuso oggi il trailer di, il film diretto da Adam Wingard in arrivo al cinema e su HBO Max negli Stati Uniti il 26 marzo.

Per l’occasione lo studio ha anche svelato una nuova sinossi che svela ulteriori dettagli sulla storia della pellicola, che vi proponiamo qui di seguito:

Le leggende entrano in lotta di collisione in Godzilla vs. Kong con questi due avversari mitologici che si scontrano in una storica battaglia spettacolare, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprendono un viaggio per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una piccola orfana con cui ha formato un legame unico e potente. Inaspettatamente si ritrovano sul cammino di un Godzilla furioso, che semina distruzione in tutto il mondo. Lo scontro epico tra i due titani, scatenato da forze ignote, è solo l’inizio di un mistero che giace nel profondo del cuore della Terra.