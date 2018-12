BadTaste Live Festival e premi Nominations for the 76th Golden Globe Awards The Nominations for the 76th Golden Globe Awards will be streamed LIVE on our Facebook page this Thursday at 5:05 AM PST. Join us here to help us kick off Awards Season and then tune in on Jan 6th at 8PM ET/ 5PM PT to see who wins! Pubblicato da Golden Globes su Giovedì 6 dicembre 2018

Ci siamo, la stagione dei premi entra nel vivo con le nomination alla 76esima edizione dei Golden Globe Awards, che si svolgono oggi a partire dalle 14.10 circa (con una seconda tranche poco dopo le 14.30), in diretta sul player che trovate qui sopra.

La premiazione si svolgerà il 6 gennaio nella tradizionale cerimonia che verrà trasmessa, negli Stati Uniti, dalla NBC, con Sandra Oh e Andy Samberg alla conduzione.

Ricordiamo, come sempre, che questi premi contano più per il valore glamour che per la reale influenza sugli Oscar, in quanto vengono decisi dall’Hollywood Foreign Press Association, un’organizzazione di giornalisti di cinema e tv che lavorano dagli USA sui media esteri e che nulla ha a che fare con l’Academy. Tuttavia anche quest’anno andranno seguiti con una certa attenzione perché rispetto al passato la data delle premiazioni cade esattamente durante la fase di nomination degli Oscar (che inizierà il 7 gennaio e si chiuderà il 14, con l’annuncio previsto per il 22 gennaio), e quindi anche solo per l’impatto mediatico una certa influenza potrebbe esserci.

Il presidente dell’HFPA ha annunciato un nuovo, prestigioso premio alla carriera dedicato alle star che si sono maggiormente distinte nel campo della produzione televisiva, paragonabile al Cecil B. De Mille Award, inaugurato nel 1952. Il vincitore di quest’anno verrà annunciato tra qualche giorno.

A dominare le candidature troviamo Vice – L’Uomo nell’Ombra di Adam McKay, commedia definita quasi farsesca incentrata sulla figura di Dick Cheney (Christian Bale) che è stata nominata come miglior film musical/commedia, miglior regista, miglior attore in un film musical/commedia (Bale), miglior attore non protagonista (Sam Rockwell), migliore attrice non protagonista (Amy Adams) e miglior sceneggiatura. Seguono Green Book e BlackKklansman con cinque candidature ciascuno.

Ecco tutte le nomination cinema (la seconda tranche verrà annunciata a breve), mentre su BadTV.it trovate le nomination per le serie tv:

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“If Beale Street Could Talk”

“A Star Is Born”

MIGLIOR FILM MUSICAL O COMMEDIA



“Crazy Rich Asians”

“The Favourite”

“Green Book”

“Mary Poppins Returns”

“Vice”

MIGLIOR REGISTA



Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Alfonso Cuaron, “Roma”

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Peter Farrely, “Green Book”

Adam McKay, “Vice”

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”

Lucas Hedges, “Boy Erased”

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

John David Washington, “BlacKkKlansman”

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Glenn Close, “The Wife”

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Nicole Kidman, “Destroyer”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Rosamund Pike, “A Private War”

MIGLIOR ATTORE IN UN MUSICAL O COMMEDIA

Christian Bale, “Vice”

Lin Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”

Viggo Mortensen, “Green Book”

Robert Redford, “The Old Man and the Gun”

John C. Reilly, “Stan and Ollie”

MIGLIORE ATTRICE IN UN MUSICAL O COMMEDIA

Emily Blunt, “Mary Poppins Returns”

Olivia Colman, “The Favourite”

Elsie Fisher, “Eighth Grade”

Charlize Theron, “Tully”

Constance Wu, “Crazy Rich Asians”

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Mahershala Ali, “Green Book”

Timothee Chalamet,” Beautiful Boy”

Adam Driver, “BlacKkKlansman”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA



Amy Adams, “Vice”

Claire Foy, “First Man”

Regina King, “IF Beale Street Could Talk”

Emma Stone, “The Favourite”

Rachel Weisz, “The Favourite”

MIGLIOR SCENEGGIATURA

“Roma,” Alfonso Cuaron

“The Favourite,” Deborah Davis and Tony McNamara

“If Beale Street Could Talk,” Barry Jenkins

“Vice,” Adam McKay

“Green Book,” Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie

MIGLIOR COLONNA SONORA

“A Quiet Place,” Marco Beltrami

“Isle of Dogs,” Alexandre Desplat

“Black Panther,” Ludwig Göransson

“First Man,” Justin Hurwitz

“Mary Poppins Returns,” Marc Shaiman

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

“All The Stars” (“Black Panther”)

“Girl in the Movies (“Dumplin”)

“Requiem for a Private War” (“A Private War”)

“Revelation” (“Boy Erased”)

“Shallow” (“A Star Is Born”)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

“Incredibles 2′

“Isle of Dogs”

“Mirai”

“Ralph Breaks the Internet”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

MIGLIOR FILM STRANIERO

“Capernaum”

“Girl”

“Never Look Away”

“Roma”

“Shoplifters”

In aggiornamento