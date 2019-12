Ci siamo, la stagione dei premi entra nel vivo con le nomination dell’edizione 2020 dei Golden Globes, che si sono svolte oggi a partire dalle 14.10 circa in diretta sul player che trovate qui sopra

La cerimonia dei 77esimi Golden Globe Awards si terrà il 5 gennaio al Beverly Hilton Hotel, la tradizionale cerimonia verrà condotta da Ricky Gervais.

Ricordiamo, come sempre, che questi premi contano più per il valore glamour che per la reale influenza sugli Oscar, in quanto vengono decisi dall’Hollywood Foreign Press Association, un’organizzazione di giornalisti di cinema e tv che lavorano dagli USA sui media esteri e che nulla ha a che fare con l’Academy. Tuttavia anche quest’anno andranno seguiti con una certa attenzione perché rispetto al passato la data delle premiazioni cade esattamente durante la fase di nomination degli Oscar (che inizierà il 2 gennaio e si chiuderà il 17, con l’annuncio previsto per il 13 gennaio), e quindi anche solo per l’impatto mediatico una certa influenza potrebbe esserci. Non è forse un caso che Green Book, dominatore delle nomination dell’edizione 2019, abbia poi “capitalizzato” la cosa portandosi a casa sia il Golden Globe (insieme a Bohemian Rhapsody) sia poi l’Oscar.

A dominare l’edizione di quest’anno è senza dubbio Netflix, che ottiene ben sei nomination per Storia di un Matrimonio – Marriage Story e cinque per The Irishman. Cinque nomination anche per C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino (il quale è nominato come regista e sceneggiatore). La piattaforma streaming ottiene anche 17 nomination per le serie tv: un vero trionfo. Interessanti le tre nomination a Parasite (miglior film straniero ma anche miglior sceneggiatura e miglior regia) e curiosa anche la nomination come miglior film d’animazione a Il Re Leone, in controtendenza rispetto al desiderio della stessa Disney di proporre la pellicola come una sorta di live action.

Ecco quindi tutti i nominati di quest’anno (in questa pagina trovate la lista della sezione serie tv):

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

MIGLIOR FILM – COMMEDIA O MUSICAL

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Once Upon a Time in Hollywood

Rocketman

MIGLIOR FILM IN LINGUA STRANIERA

The Farewell

Les Miserables

Pain and Glory

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

MIGLIOR COLONNA SONORA

Alexandre Desplat, Little Women

Hildur Guðnadóttir, Joker

Randy Newman, Marriage Story

Thomas Newman, 1917

Daniel Pemberton, Motherless Brooklyn

MIGLIOR CANZONE

“Beautiful Ghosts” (Cats) — Taylor Swift & Andrew Lloyd Webber

“I’m Gonna Love Me Again” (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

“Into the Unknown” (Frozen 2) — Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

“Spirit” (The Lion King) — Beyoncé Knowles-Carter, Timothy McKenzie & Ilya Salmanzadeh

“Stand Up” (Harriet) — Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Noah Baumbach, Marriage Story

Bong Joon Ho & Jin Won Han, Parasite

Anthony McCarten, The Two Popes

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Steven Zaillian, The Irishman

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Frozen 2

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Missing Link

Toy Story 4

Lion King

MIGLIOR REGISTA

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Christian Bale, Ford v Ferrari

Antonio Banderas, Pain and Glory

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes

MIGLIOR ATTORE IN UN MUSICAL O COMMEDIA

Daniel Craig, Knives Out

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood

Taron Egerton, Rocketman

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

MIGLIORE ATTRICE IN UNA COMMEDIA O MUSICAL

Ana de Armas, Knives Out

Cate Blanchett, Where’d You Go Bernadette?

Beanie Feldstein, Booksmart

Emma Thompson, Late Night

Awkwafina, The Farewell

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renee Zellweger (Judy)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Kathy Bates, Richard Jewell

Annette Bening, The Report

Laura Dern, Marriage Story

Jennifer Lopez, Hustlers

Margot Robbie, Bombshell