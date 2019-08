La Universal ha diffuso in rete una featurette di, commedia scritta e diretta da Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky (The Office, Bad Teacher) con protagonisti(The Predator),(Boardwalk Empire) e(The Last Man On Earth).

La pellicola segue Max (Tremblay), un dodicenne che viene invitato ad un “kissing party” e che viene preso dal panico perché non sa ancora come si bacia. Desideroso di ricevere dei suggerimenti Max e i suoi due migliori amici Thor (Noon) e Lucas (Williams) decidono di utilizzare il drone del padre di Max per spiare una coppia di adolescenti vicini di casa. Le cose si complicheranno quando i ragazzini distruggono il drone ed inizieranno a prendere una serie di decisioni sbagliate.

Il film arriverà nelle nostre sale dal 5 settembre. Potete vedere il video nella parte superiore della pagina (qui trovate il red band trailer).

