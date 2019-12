Il 2019 è stato un grande anno per i supereroi al cinema, ma anche per gli eroi nella vita di tutti i giorni. E il nuovo video “” realizzato da Google che in pochi minuti ci mostra quali sono state le ricerche sul motore di ricerca più gettonate dell’anno si incentra proprio su questo, sugli eroi.

Nel suddetto video, tra gli eroi della vita reale, compaiono anche quelli visti sul grande schermo, come ad esempio Iron Man nel momento del suo “Snap” in Avengers: Endgame ma anche Jake Gyllenhaal e Tom Holland vestiti rispettivamente da Mysterio e SpiderMan che vanno a fare visita a dei bambini in ospedale.

Potete vedere il suggestivo video nella parte superiore della pagina.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

