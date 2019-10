Una grande storia di coraggio, uno Spotlight francese in cui a vincere è la speranza.Tratto da fatti realmente accaduti, Ozon firma il film più forte e emozionante della sua carriera, Gran Premio della Giuria all’ultimo Festival di Berlino. Alexandre vive a Lione con moglie e figli. Un giorno, per caso, scopre che il prete dal quale era stato molestato da piccolo lavora ancora a contatto con i bambini. Decide così di agire, supportato da altre due vittime del parroco, François e Emmanuel. I tre uomini uniscono le forze per abbattere il muro di silenzio che circonda il loro dramma. Nessuno di loro sarà però indenne da ripercussioni e conseguenze.