La STX Entertainment ha diffuso in rete il primo trailer di, disaster movie cin(Deadpool).

La sinossi recita: “Una famiglia lotta per sopravvivere mentre una cometa sta per distruggere il pianeta Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua moglie Allison (Morena Baccarin) e il giovane figlio Nathan compiono un pericoloso viaggio verso un posto sicuro”.

Ric Roman Waugh, regista con cui Butler ha già collaborato per Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, ha diretto il lungometraggio.

Il film approderà nelle sale americane il 14 agosto. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Abbiamo visto Butler recentemente in Hunter Killer – Caccia negli Abissi, The Vanishing – Il mistero del Faro e in Attacco al Potere 3 – Angel Has Fallen. Prossimamente apparirà invece in pellicole come Afterburn e nel sequel di nella Tana dei Lupi.

Morena Baccarin è invece apparsa in Deadpool, Deadpool 2, Elliot – La piccola renna, Spy, Back in the Day e in serie TV come Una Serie di Sfortunati Eventi, The Flash, Gotham, The Mentalist e Homeland – caccia alla Spia.



Cosa ne pensate del trailer di Greenland con Gerard Butler e Morena Baccarin? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: YouTube