La Focus Features ha pubblicato in rete il primo trailer di, thriller diretto da(Intervista col Vampiro) con protagoniste

Nella pellicola Chloë Grace Moretz interpreta Frances, una giovane ragazza che cerca di costruirsi una vita a New York. Lavora come cameriera e vive insieme alla sua amica Erica (Maika Monroe). Un giorno incappa in una borsa apparentemente abbandonata su un treno della metropolitana. La giovane non esita a restituire l’oggetto alla legittima proprietaria, Greta (Isabelle Huppert), un’insegnante francese di pianoforte che vive una vita apparentemente solitaria. La coppia stringe una forte amicizia fino a quando Frances non scopre una serie di borse che Greta usa per attirare le persone a casa sua.

Il film arriverà nelle sale americane il 1° marzo. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

