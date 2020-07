La Midnight Factory ha pubblicato in rete il trailer italiano di, thriller fiabesco diretto da Osgood Perkins con Sophia Lillis.

Del cast fanno parte la già citata Sophia Lillis (IT: Capitolo Uno e IT: Capitolo Due) nei panni di Gretel, Sammy Leakey, Alice Krige, Jessica De Gouw e Charles Babalola (The Legend of Tarzan).

Nel film “tanto tempo fa, in una distante e fiabesca campagna, una giovane ragazza (Lillis) porta il suo piccolo fratellino (Sammy Leakey) all’interno di una foresta oscura alla disperata ricerca di cibo e lavoro, per imbattersi in un male terrificante.

Il film arriverà nelle nostre sale il 19 agosto. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Rob Hayes si è occupato dello script, che fonti del sito descrivono come “una versione fedele della storia dei Fratelli Grimm”. Questa volta, però, il titolo della pellicola sarà Gretel and Hansel.

Brian Kavanaugh-Jones (Sinister) e Fred Berger (La La Land) figureranno come produttori della pellicola che sarà girata prossimamente in Irlanda.

La fiaba tedesca è arrivata sul grande e sul piccolo schermo molte volte. L’ultima versione è stata quella in salsa action diretta da Tommy Wirkola con Jeremy Renner e Gemma Arterton.

La sinossi ufficiale:

Tanto tempo fa, in una terra lontana e maledetta, la giovane Gretel e il suo fratellino Hansel sono costretti dalla loro famiglia ad allontanarsi da casa per partire alla ricerca di cibo e lavoro. Nonostante l’aiuto di un nobile cacciatore, i due fratelli finiscono per perdersi in un bosco fitto e oscuro. Dopo tanto girovagare Gretel e Hansel si imbattono in una misteriosa casa isolata, abitata da una vecchietta apparentemente gentile, credendo così di aver trovato finalmente un rifugio sicuro. Ma inspiegabili banchetti senza limiti nonostante la carestia, incomprensibili, spaventose stranezze e inquietanti mormorii di bambini provenienti dalla casa, fanno sorgere in Gretel l’orribile dubbio che la vecchia padrona di casa nasconda segreti raccapriccianti. Riuscirà Gretel a proteggere suo fratello minore o cederà alle tentazioni che sorgono in lei? Qualcosa di mostruoso emergerà da questa oscura reinterpretazione della fiaba classica dei fratelli Grimm.

FONTE: YouTube