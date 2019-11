Apple TV ha diffuso in rete il primo trailer di, dramma scritto e diretto da(Bojack Horseman, 1 Night) con protagonista(Giù le Mani dalle Nostre Figlie) in arrivo sulla piattaforma streaming Apple Tv+ dal 6 dicembre (e in alcune sale selezionate dal 22 novembre).

Il lungometraggio segue la storia di Hala (Geraldine Viswanathan), una diciassettenne pakistana americana che lotta per bilanciare i suoi desideri con i doveri familiari, culturali e religiosi. Durante il suo percorso si confronterà con un segreto che potrebbe distruggere la sua famiglia.

Del cast fanno parte anche Jack Kilmer (Palo Alto), Gabriel Luna (Terminator: Destino Oscuro), Purbi Joshi, Anna Chlumsky e Azad Khan.

Il film è stato presentato a gennaio in anteprima la Sundance Film Festival. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Minhal Baig ha anche prodotto il progetto insieme a Clarence Hammond, James Lassiter e a Jamal M. Watson. Jada Pinkett Smith è invece la produttrice esecutiva.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!