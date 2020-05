I fan del franchise disapranno che la maschera disi basa nientemeno che su una maschera della star di Star Trek William Shatner. La maschera in questione fu modificata per diventare una vera e propria icona del cinema horror, e lo scenografoha mostrato in un video realizzato nel 2014 da Sean Clark (approdato in rete solo in questi giorni) il processo creativo che ha portato alla nascita dell’iconica maschera.

Il video, come puntualizzato da Sean Clark, era stato realizzato per essere inserito nel “Halloween: The Complete Collection Box Set”.

Halloween Kills ha una data d’uscita fissata al 16 ottobre 2020; Halloween Ends – che chiuderà la serie di film su Halloween con Jamie Lee Curtis – uscirà 15 ottobre 2021. Entrambi i film sono diretti da David Goron Green e basati su una sceneggiatura di Green, Danny McBride e Scott Teems (Paul Brad Logan e Chris Bernier hanno collaborato alla sceneggiatura di Halloween Ends).

Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block figureranno come produttori. John Carpenter, Danny McBride e David Gordon Green saranno invece i produttori esecutivi insieme a Jamie Lee Curtis, Jeanette Volturno e Couper Samuelson.

