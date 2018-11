Dal 15 gennaio sarà disponibile negli Stati Uniti l’edizione home video di, il film dicon Jamie Lee Curtis approdato nelle sale ad ottobre.

Per l’occasione la Universal ha diffuso in rete i primi dettagli riguardanti i contenuti extra delle varie edizioni home video ed anche una scena eliminata dal lungometraggio.

Qua sopra potete vedere la scena. Qui di seguito invece la lista dei contenuti speciali e i packaging dell’edizione 4K UHD e Blu-ray steelbook:

BONUS FEATURES on 4K ULTRA HD, BLU-RAY, DVD & DIGITAL:

Deleted/Extended Scenes

Extended Shooting Range

Shower Mask Visit

Jog to a Hanging Dog

Allyson and Friends at School

Cameron and Cops Don’t Mix

Deluxe Banh Mi Cops

Sartain and Hawkins Ride Along

Back in Haddonfield: Making Halloween

The Original Scream Queen

The Sound of Fear Journey of the Mask

The Legacy of Halloween

Questa la sinossi ufficiale:

Jamie Lee Curtis torna all’iconico ruolo di Laurie Strode, che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima.

Il Maestro dell’horror John Carpenter è produttore esecutivo e consulente creativo di questo capitolo, e unisce le forze con il produttore leader della cinematografia horror contemporanea, Jason Blum (Get Out, Split, The Purge, Paranormal Activity). Ispirato da un classico di Carpenter, i registi David Gordon Green e Danny McBride hanno creato una storia che apre una nuova strada rispetto agli eventi del film-pietra miliare del 1978, e Green ne firma anche la regia. Halloween è prodotto inoltre da Malek Akkad, la cui Trancas International Films ha prodotto la saga di Halloween fin dalla sua nascita, e Bill Block (Elysium, District 9). Oltre a Carpenter e Curtis, Green e McBride sono invece i produttori esecutivi per quanto riguarda la Rough House. Halloween sarà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

In Italia il film è arrivato il 25 ottobre grazie a Universal Pictures.

