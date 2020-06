Mancano pochi giorni all’ attesissimo debutto disu Disney+ in tutto il mondo, e nell’attesa la Disney ha pubblicato un assaggio della versione filmata del musical di Lin-Manuel Miranda. Per la prima volta il pubblico potrà vedere lo spettacolo fuori dal teatro, e in queste due clip può farsi un’idea di come l’autore e il regista Thomas Kail lo hanno portato sullo schermo.

Nella prima, disponibile qui sopra, vediamo un estratto dell’iconica “Alexander Hamilton“. Nella seconda, vediamo l’inizio di “The Room Where It Happens“, con Aaron Burr (Leslie Odom Jr.) che narra non senza una certa invidia l’ascesa nell’arena politica di Alexander Hamilton (Miranda).

Come descritto nel comunicato ufficiale, il film è un passo avanti nell’arte della “ripresa dal vivo” che trasporta il pubblico nel mondo dello spettacolo di Broadway in modo unico e intimo. Combinando i migliori elementi del teatro dal vivo, del cinema e dello streaming, il risultato è un’esperienza cinematografica che rappresenta un modo completamente nuovo di vivere Hamilton.

La versione filmata del musical è stata registrata al The Richard Rodgers Theatre di Broadway nel giugno del 2016 e annovera nel cast il vincitore del Tony Award® Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Alexander Hamilton. Daveed Diggs interpreta Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson, mentre Renée Elise Goldsberry è Angelica Schuyler; Leslie Odom, Jr. è Aaron Burr; il nominato ai Tony Award Christopher Jackson interpreta il ruolo di George Washington; Jonathan Groff è King George; Phillipa Soo è Eliza Hamilton e Jasmine Cephas Jones interpreta Peggy Schuyler/Maria Reynolds; Okieriete Onaodowan è Hercules Mulligan/James Madison e Anthony Ramos è John Laurens/Philip Hamilton.

Hamilton uscirà su Disney+ il 3 luglio.