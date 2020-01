Pochi minuti fa, è approdato online un interessante contributo relativo ad, il film di Gianni Amelio connei panni di Bettino Craxi.

Si tratta di un filmato dalla sala trucco della pellicola che testimonia la trasformazione dell’acclamato attore nei panni del controverso politico.

Potete trovarlo nella parte superiore della pagina, mentre, a seguire, trovate gli altri videodiari di Hammamet diffusi su Facebook sempre da Pierfrancesco Favino.

Nel nostro articolo dedicato proprio al listino 01, Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema, parlava così del lungometraggio:

“Un film che non entra nel merito di condanne o assoluzioni del personaggio, proprio non gli interessa” spiega Del Brocco e quando gli facciamo notare la strana data selezionata, che fa intuire che non sarà a dei festival come si poteva ipotizzare e arriva solo una settimana dopo il film di Checco Zalone, in un momento non fantastico per il cinema, Del Brocco spiega che “bisogna considerare che il 19 o il 20 gennaio, ora non ricordo precisamente, ricorre il ventennale della morte di Craxi, ci sarà una grossa comunicazione dell’evento e quindi del film, se ne parlerà”.