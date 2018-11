La Universal ha diffuso online il primo trailer di, il sequel di Happy Death Day (in italiano Auguri per la tua Morte), arriverà nei cinema il, in tempo per San Valentino.

Nel sequel, la nostra eroina Tree (Jessica Rothe) scoprirà che morire più e più volte è più facile che affrontare i nuovi percicoli che la attendono.

Con un budget di produzione di appena 4,8 milioni di dollari, il primo film ne ha incassati più di 120 a livello globale.

Il primo capitolo, lo ricordiamo, è stato diretto da Christopher Landon (Il Segnato, Paranormal Activity: The Marked Ones), è arrivato nelle nostre sale lo scorso novembre ed è uscito in versione home video il 7 marzo.