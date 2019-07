Si sono aperte le prevendite per il concerto live diche si terrà all’Auditorium Parco della Musica a Roma nella Sala Santa Cecilia.

L’evento si terrà nei giorni 29 e 30 dicembre. Le prevendite per i biglietti sono ufficialmente aperte su TicketOne.

Ecco il comunicato stampa ufficiale con tutte le informazioni sull’evento. Qua sopra il trailer:

L’ ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA ANNUNCIA

HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN™ IN CONCERTO

IL TERZO CAPITOLO DELLA HARRY POTTER FILM CONCERT SERIES

Il pubblico assisterà all’intero film con l’Orchestra Italiana del Cinema che esegue dal vivo la

magica partitura di John Williams in perfetto sincrono con le immagini, i dialoghi in italiano e gli effetti speciali.

domenica 29 e lunedì 30 Dicembre 2019

Auditorium Parco della Musica – Roma

Sala Santa Cecilia

Viale Pietro de Coubertin, 30 – 00196 Roma

In vendita dal 15 Luglio 2019 e disponibili su WWW.TICKETONE.IT

Acquistando il biglietto entro il 9 Agosto è possibile usufruire del 10% di sconto

con biglietti a partire da € 29 (escluso diritti di prevendita)

(15 Luglio 2019 – ROMA, Italia) – Dopo aver registrato negli scorsi anni, il sold out dei primi due

episodi, la “HARRY POTTER FILM CONCERT SERIES” torna a grande richiesta a Roma, con Harry

Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in Concerto, il terzo film della saga.

Il 29 e 30 Dicembre il Maestro Timothy Henty dirigerà l’Orchestra Italiana del Cinema con una

straordinaria formazione di oltre 120 musicisti tra Orchestra e Coro nella magica partitura di

John Williams in perfetto sincrono con l’intero film proiettato in alta definizione su uno

schermo di oltre 12 metri.

Il tour mondiale della Harry Potter Film

Concert Series è stato lanciato nel 2016

da CineConcerts e Warner Bros.

Consumer Products per celebrare i film

di Harry Potter. Dalla prima mondiale di

Harry Potter e la Pietra Filosofale in

concerto a giugno 2016, oltre 1.3

milioni di persone hanno apprezzato

questa magica esperienza dal JK

Rowling’s Wizarding World, con oltre

900 spettacoli in più di 48 paesi del

Mondo. Le date italiane sono prodotte

da Marco Patrignani e Forum Music

Village, i concerti in programma nella Capitale hanno ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata

Britannica di Roma.

Trama:

Nel loro terzo anno a Hogwarts, Harry, Ron ed Hermione incontrano Sirius Black, prigioniero in

fuga, e imparano a cavalcare un Ippogrifo mezzo cavallo / mezz’aquila, imparano a

padroneggiare l’arte della Divinazione e respingono i Boggarts, creature che cambiano la forma.

Harry deve anche resistere ai Dissennatori che succhiano l’anima, superare in astuzia un

pericoloso licantropo e affrontare la verità su Sirius Black e la relazione con Harry e i suoi

genitori.

La colonna sonora di HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN™ del Premio Oscar John

Williams, ottenne il Grammy Award (2004), premio miglior colonna sonora all’BMI Film & TV

Award e al Broadcast Film Critics Association Award (2003) oltre che la nomination all’Oscar.

Questa affascinante e magistrale musica è diventata un celebre classico, che evoca le avventure

di Harry Potter e dei suoi amici nel loro magico viaggio.

Justin Freer, Presidente di CineConcerts e produttore / direttore della serie di concerti di Harry

Potter, spiega: “La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale irripetibile che continua

a deliziare milioni di fan in tutto il mondo. È con grande piacere che portiamo per la prima volta

ai fan l’opportunità di sperimentare i premiati brani musicali suonati dal vivo da un’orchestra

sinfonica, il tutto mentre il film è proiettato contemporaneamente sul grande schermo. Questo è

davvero un evento indimenticabile”.

Brady Beaubien di CineConcerts e Concert Producer per la serie di concerti di Harry Potter ha

aggiunto: “Harry Potter è sinonimo di entusiasmo in tutto il mondo ed è fantastico scoprire che

eseguendo questa incredibile musica con il film completo, il pubblico apprezzi di ritornare nel

suo mondo magico”.

CineConcerts: – Twitter | Facebook | Instagram

è una delle maggiori società produttrici di esperienze musicali dal vivo accompagnate da mezzi

visivi. Fondata dal produttore e Direttore d’Orchestra Justin Freer e dal produttore e scrittore

Brady Beaubien, CineConcerts ha intrattenuto milioni di spettatori in tutto il mondo grazie a

presentazioni musicali che ridefiniscono l’evoluzione delle esperienze dal vivo.

Alcune delle recenti esperienze di musica dal vivo includono Il Gladiatore, Il Padrino, La Vita è

Meravigliosa, DreamWorks Animation In Concert, Star Trek: The Ultimate Voyage 50th

Anniversary Concert Tour, Colazione da Tiffany e Rudy in Concert.

Justin Freer è diventato in poco tempo uno dei Direttori di colonne sonore più ricercati, con un

lungo elenco che va dai grandi live sinfonici alle proiezioni olografiche. Ha fatto la propria

comparsa in alcune delle maggiori orchestre del mondo, incluse la Chicago Symphony

Orchestra, Cleveland Orchestra, London Philharmonic Orchestra, New York Philharmonic,

Philadelphia Orchestra, Philharmonia Orchestra, San Francisco Symphony e la Sydney

Symphony Orchestra.

Dalle proiezioni di film con orchestre dal vivo agli eventi sportivi con musiche interattive, fino

alle programmazioni di vacanze in ambientazioni originali 3D, CineConcerts si trova in testa

all’intrattenimento dal vivo.

Fondata da Marco Patrignani, l’Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.) è il primo ensemble

sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore.

L’Orchestra è nata nell’ambito del Forum Music Village, lo storico studio di registrazione

fondato alla fine degli anni Sessanta da quattro pietre miliari della musica da film: Ennio

Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Luis Bacalov. Suo obiettivo è quello di

promuovere i capolavori del grande cinema internazionale , in Italia e nel mondo.

Tra i lavori presentati:

“Il Suono del Neorealismo” (Roma, Piazza del Campidoglio – 2010),

“Cinematology” (Beijing Film Festival – 2011);

“The Artist” in CineConcerto Prima mondiale (Ravello Festival, 2012);

“Beyond la Dolce Vita” (UCLA Royce Hall – Los Angeles, 2013);

“La Febbre dell’Oro” di Charlie Chaplin (Roma, Aula Magna della Sapienza/IUC 2012;

Auditorium Parco della Musica Roma – Sala Sinopoli 2015);

“Il GLADIATORE in Concerto” (prima italiana: Roma, Colosseo e Circo Massimo – Giugno 2018)

“TITANIC Live” ( prima italiana: Milano, Teatro degli Arcimboldi 10-11 Maggio 2019 )

“Harry Potter e la Pietra Filosofale™ in Concerto” (prima italiana: Roma, Auditorium

Conciliazione – 2016; Milano, Teatro degli Arcimboldi – 2017; Napoli, Arena Flegrea – 2017; CINA

TOUR 2017 – Shanghai, Culture Square Theatre; Wuxi, Poly Theatre; Jiangyin, Grand Theatre;

Nanjing inaugurazione del Jiangsu Grand Theater Art Center. CINA TOUR 2018: Guangzhou,

Xiamen, Xi’an, Pechino; Macau, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 )

“Harry Potter e la Camera dei Segreti™ in Concerto” (prima italiana: Roma, Auditorium

Conciliazione – 2017; Milano, Teatro degli Arcimboldi – 2017; TOUR CINA 2018: Shanghai,

Nanjing; Macau, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 )

“Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in Concerto” (prima Italiana: Milano, Teatro degli

Arcimboldi – 2018; MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 )

“Harry Potter e il Calice di Fuoco™ in Concerto” (Macau, Aprile 2019 )

Tre imperdibili spettacoli sono ora in programma a Roma:

Il 29 dicembre 2019 – ore 20:00

– ore 20:00 Il 30 dicembre 2019 – ore 15:00 e ore 20:00.

Il film è proiettato integralmente con Orchestra e Coro dal vivo di oltre 120 elementi, con effetti speciali e dialoghi in lingua italiana.

Per maggiori informazioni:

Harry Potter Film Concert Series: www.harrypotterinconcert.com

Orchestra Italiana del Cinema: http://www.orchestraitalianadelcinema.it

CineConcerts: www.cineconcerts.com

Auditorium Parco della Musica

Viale Pietro de Coubertin 30 – 00196 Roma

Centralino: Infoline Tel. (+39) 06 80241281

Biglietteria:

La biglietteria è aperta tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 20:00.

Tel. (+39) 06 892101 (servizio a pagamento)

Settori e prezzi “EARLY BIRD” fino al 9 agosto 2019 (escluso diritti prevendita)

Gallerie visibilità ridotta € 29,00

Galleria 3 € 32,00

Galleria 2-5-6-7 € 37,00

Galleria 1 – 4 € 45,00

Platea 2 laterale € 56,50

Platea 2 centrale € 64,50

Platea 1 laterale € 69,50

Platea 1 centrale € 77,50 Settori e prezzi dal 10 agosto 2019 ( escluso diritti di prevendita )

Gallerie visibilità ridotta € 32,00

Galleria 3 € 35,50

Galleria 2-5-6-7 € 41,00

Galleria 1 – 4 € 50,00

Platea 2 laterale € 63,00

Platea 2 centrale € 72,00

Platea 1 laterale € 77,50

Platea 1 centrale € 86,50

Relazioni con i media:

ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA

Elisabetta Castiglioni