Check out our Harry Potter SDCC 2018 exclusives! #SDCC #FunkoSDCC https://t.co/dxcPR8Ig4j pic.twitter.com/UeTB2flwbe

Quest’anno al Comic-Con di San Diego la Funko presenterà in esclusiva due nuove figure della linea POP! provenienti dal mondo di

Gli oggetti in questione saranno dedicati a Nick-Quasi-Senza Testa e Mirtilla Malcontenta, iconici fantasmi visti nella saga cinematografica e in quella letteraria.

Potete vedere il video di presentazione nella parte superiore della pagina e qui sotto alcune immagini:

RT & follow @OriginalFunko for the chance to win an #SDCC 2018 exclusive glow-in-the-dark Nearly Headless Nick Pop! pic.twitter.com/8UiMwn2ZHF

— Funko (@OriginalFunko) 26 giugno 2018