Mentre il loro “fratellino” è alle prese con la sua neonata hanno invitatoa partecipare al loro podcast intitolato Double Trouble che ha segnato una bella rimpatriata per i Weasley dei film di Harry Potter.

Double Trouble è, tra parentesi, un riferimento non solo a Macbeth ma anche alla saga di Harry Potter visto che nel terzo capitolo, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il coro di Hogwarts canta proprio una canzone ispirata al celebre testo shakespeariano.

Questa l’introduzione della chiacchierata di quasi 1 ora e 40 minuti:

Double trouble S2 e3 con un’altra Weasley – la nostra “sorellina” Bonnie Wright. Ci siamo tutti incontrati per la prima volta sul binario di una stazione ferroviaria a King’s Cross e ci siamo tenuti in contatto sin da allora. Parliamo di riprese, dell’operato ambientalista di Bon e apprendiamo anche un po’ di cultura da Ralph Waldo Emerson. È il nostro podcast più lungo (ridotto addirittura di 25 minuti). Godetevelo, ragazzi.

Che ne dite di questa rimpatriata dei Weasley di Harry Potter?

James e Oliver Phelps dovrebbero fare una breve apparizione in Last Night in Soho di Edgar Wright, mentre Bonnie Wright comparirà nel film indipendente Those Who Wonder.