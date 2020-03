In questo periodo di pandemia dato dal nuovo Coronavirus sono diventati virali i video (senza peli sulla lingua) di, presidente della Regione Campania, che su Facebook non si risparmia nel condannare tutte le persone che non rispettano le linee guida date dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo tutti. Per questo il team di Amarcord ha voluto utilizzare uno di quei video sopracitati per realizzare un simpatico (e inquietante) mashup che trasforma De Luca in nientemeno che…! Sfruttando la celebre scena finale del primo film della saga,

Potete vedere il risultato nella parte superiore della pagina.

Qua sotto potete leggere al sinossi di Harry Potter e la Pietra Filosofale, film del 2001 diretto da Chris Columbus:

Questo per Harry e’ il primo anno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. In occasione del suo undicesimo compleanno ha scoperto di non essere un bambino normale, rimasto orfano dei genitori e allevato dagli zii, Petunia e Vernon Dursley, ma di essere in realta’ figlio di maghi, Lily e James Potter…

