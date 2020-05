La maratona di Andy Serkis dedicata alla lettura di Lo Hobbit è partita.

Potete seguirla grazie al video player posto nella parte superiore di questa pagina.

Serkis spiegava così, nelle ore scorse, questa iniziativa nata, chiaramente, per beneficienza:

Così tante persone stanno attraversando un momento difficile in isolamento durante il lockdown. Sono tempi duri, così voglio farvi vivere una delle più grande avventure fantasy mai scritte con una maratona di 12 ore in poltrona attraverso la Terra di Mezzo, mentre raccoglieremo soldi per due importanti enti benefici che stanno facendo un lavoro straordinario per aiutare chi ha più bisogno.

Da una festa inaspettata all’ultimo capitolo, unitevi a me e a Bilbo in quest’avventura. Insieme affronteremo il potere dei troll, viaggeremo nella magica Granburrone, incontreremo ragni giganti nei labirinti del Bosco Atro, e i crudeli goblin che vivono nelle radici delle Montagne Nebbiose, finché non incontreremo il drago Smaug e vedremo la Battaglia dei Cinque Eserciti.

[…] Se raggiungeremo le 100,000 sterline, potrebbe esserci una sorpresa speciale alla fine del viaggio. […] Grazie per il vostro contributo, qualsiasi donazione è enormemente apprezzata. Condividete questa campagna con l’hashtag #Hobbitathon

Le donazioni verranno divise equamente tra Best Beginnings e NHS Charities Together, il fondo verrà amministrato da Best Beginnings, di cui sono fiero ambasciatore da sei anni.