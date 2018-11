Il mese di novembre da un po’ di tempo a questa parte è conosciuto anche come Movember , ovvero un mese in cui gli uomini (che aderiscono a questo evento) si fanno crescere i baffi fer far conoscere delle patologie legate al mondo degli uomini come ad esempio il sul carcinoma della prostata.

In un video diffuso dalla Sony anche Will Ferrell e John C. Reilly, protagonisti della commedia Holmes & Watson, si ritagliano uno spazio per parlare dell’argomento.

Ferrell vestirà i panni del famoso investigatore, mentre Reilly sarà il suo aiutante, il Dottor Watson. I due, lo ricordiamo, sono già apparsi insieme sul grande schermo in Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno e in Fratellastri a 40 Anni.

Del cast fanno parte anche Ralph Fiennes, Hugh Laurie, Kelly Macdonald e Rebecca Hall. Il film arriverà nelle sale americane a Natale.