Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Pubblicità

Netflix ha diffuso in rete un nuovo teaser e un poster vecchio stampo per, la commedia di Halloween con protagonista Adam Sandler e diretta da(Little Nicky) .

Basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Sandler e da Tim Herlihy, il film segue le vicende di Hubie Dubois (Sandler), un attivo e bizzarro componente della comunità che si ritrova al centro di un vero caso di omicidio durante la notte di Halloween. A causa della sua devozione alla sua città natale di Salem, Massachusetts, Hubie è preso di mira e sbeffeggiato da adulti e bambini. Ma nonostante tutto spetta a lui salvare questa notte di Halloween.

Il film arriverà il 7 ottobre sulla piattaforma streaming.

Ricordiamo che dopo aver rinnovato l’accordo con Netflix per altri quattro film, Adam Sandler sarà in un’altra pellicola questa volta prodotta dalla star del basket LeBron James.

Il progetto, intitolato Hustle, sarà diretto da Jeremiah Zagar, regista di Quando eravamo fratelli, su una sceneggiatura di Taylor Materne e Will Fetters. La Happy Madison di Sandler,la Roth/Kirschenbaum Films, LeBron James e la SpringHill Entertainment di Maverick Carter produrranno la pellicola. Sandler interpreterà un talent scout della pallacanestro che, dopo esser stato licenziato ingiustamente, trova un giocatore di grande talento all’estero e decide di portarlo in America per dimostrare a tutti che entrambi hanno tutto ciò che serve per arrivare all’NBA.

In Hubie Halloween ci saranno anche Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Maya Rudolph, Rob Schneider e Shaquille O’Neal.