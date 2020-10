Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Pare cheprenda particolarmente sul serio il suo ruolo da Global Boot Ambassador per il marchio australiano di calzature e abbigliamento R.M.Williams, tanto da mettersi letteralmente a nudo per un nuovo spot televisivo.

In un nuovo spot tv infatti l’ex Wolverine e star di The Greatest Showman (alla soglia dei 52 anni) si è completamente denudato indossando solamente un paio di stivaletti Chelsea in pelle nera.

Nello spot lo vediamo interagire con un dirigente dell’azienda australiana: “Innanzitutto lasciami dire Hugh che siamo felicissimi che tu ami gli stivali di R.M. Williams”. E l’attore ribatte: “In realtà sono tipo, innamorato. Sono fantastici”.

Il dirigente così cerca di spiegare all’ex star dell’universo cinematografico dei Mutanti che non deve prendere le clausole del suo contratto da testimonial letteralmente – clausola che prevede che Jackman debba indossare SOLO stivaletti R.M. Williams.

Potete vedere l’intero spot nella parte superiore della pagina.

LEGGI ANCHE – Ryan Reynolds narra un nuovo spot pubblicitario con Hugh Jackman

Dopo Bad Education, Hugh Jackman sarà invece nel 2021 in Reminiscence e nel film su Enzo Ferrari. Di recente è apparso anche in progetti come The Front Runner – Il vizio del potere, Logan – The Wolverine e nel musical The Greatest Showman.

Cosa ne pensate di questo peculiare spot con l’attore australiano? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONRE: RMWilliams