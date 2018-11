Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

verrà probabilmente ricordato per sempre per il suo Logan/Wolverine nei cinecomic dedicati agli X-Men.

Ma l’attore sarebbe interessato a rivestire i panni di un altro supereroe in futuro? Questo è quello che gli è stato chiesto in una recente intervista. Ecco cosa ha risposto:

Oh sì, sarei molto aperto su questo fronte. Certo, voglio dire…io non l’ho mai vista in un’ottica supereroistica, anche quando ho ottenuto il ruolo di Logan e non sapevo molto della serie a fumetti, ero più nell’ottica “Questi sono grandi personaggi”. Tutti loro sono personaggi imperfetti, certo, con abilità straordinarie, ma sono tutti imperfetti, ed è questo su cui si concentra il film.