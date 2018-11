Hunter Killer – Caccia negli Abissi: ecco una clip italiana del film con Gerard Butler e Gary Oldman

Potete vedere la clip nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi:

Nelle profondità dell’Oceano Pacifico Joe Glass (Gerard Butler), capitano di un sottomarino statunitense è alla ricerca di un’altro sommergibile americano in difficoltà, quando scopre che un segreto colpo di stato russo sta per concretizzarsi minacciando l’ordine mondiale. Insieme al suo equipaggio Glass deve così riunire un gruppo di Navy SEALs per salvare il presidente russo rapito e sgattaiolare attraverso le acque nemiche per fermare la Terza Guerra Mondiale.