Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Nella parte superiore di questa pagina potete trovare il trailer italiano di, thriller d’avventura con protagonisti Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini e Toby Stephens.

Diretto da Donovan Marsh e scritto da Arne L. Schmidt e Jamie Moss, il progetto è basato sul romanzo Firing Pointscritto da George Wallace e Don Keith.

Il film arriverà nelle nostre sale a novembre.

A seguire anche una featurette in lingua originale:

Ecco la sinossi:

Nelle profondità dell’Oceano Pacifico Joe Glass (Gerard Butler), capitano di un sottomarino statunitense è alla ricerca di un’altro sommergibile americano in difficoltà, quando scopre che un segreto colpo di stato russo sta per concretizzarsi minacciando l’ordine mondiale. Insieme al suo equipaggio Glass deve così riunire un gruppo di Navy SEALs per salvare il presidente russo rapito e sgattaiolare attraverso le acque nemiche per fermare la Terza Guerra Mondiale.