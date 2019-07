LA STX Entertainment ha pubblicato in rete il primo trailer ufficiale di, adattamento tratto da una storia vera diretto da(Cercasi Amore per la Fine del Mondo) per la Annapurna Pictures e con protagonista

Del cast fanno parte anche Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, con Mercedes Ruehl, Cardi B e Lizzo.

Il film arriverà il 13 settembre nelle sale americane. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Il progetto è basato su un articolo del New York Magazine del 2015 scritto da Jessica Pressler ed intitolato “The Hustlers at Scores”, articolo che segue la vera storia di un gruppo di impiegate di uno strip club che collaborano per rubare molto denaro ai propri clienti, principalmente broker di Wall Street.

FONTE: Deadline