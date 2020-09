Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È arrivato il primo trailer italiano de, il cartoon targato DreamWorks Animation in arrivo a Natale nei cinema dello stivale distribuito dalla Universal

Potete trovarlo direttamente nella pare superiore di questa pagina!

Ecco anche la sinossi de I Croods 2:

Nel 2013, il mondo ha conosciuto la prima famiglia dell’era preistorica: I Croods. La commedia nominata all’Oscar® incentrata su un gruppo di persone che deve affrontare i cambiamenti del mondo, ha affascinato il pubblico globale, ricordandoci dell’importanza intramontabile della famiglia … e di quanto poco ci siamo evoluti. Nel dicembre del 2020, la DreamWorks Animation inviterà gli spettatori ad assistere ad una nuova avventura che ci porterà indietro nel tempo, con I Croods 2. Torneranno a far parte del cast vocale le star Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke affiancati da Leslie Mann e Peter Dinklage, in un film in cui i Croods dovranno affrontare la più grande minaccia da quando hanno lasciato la grotta: un’altra famiglia.

Qualche giorno fa è arrivata la notizia dell’uscita americana del cartoon che è stata anticipata di un mese: il cartoon approderà nelle sale statunitensi il 25 novembre e non il 23 dicembre come precedentemente comunicato. Questo perché, con tutta probabilità, la major avrà modo di sfruttare due canali, quello cinematografico a novembre e quello PVOD a dicembre, in virtù degli accordi stipulati con il circuito AMC (trovate maggiori dettagli in questo articolo).

Cosa ne pensate e quanto attendete I Croods 2 – Una nuova era, il nuovo cartoon targato DreamWorks Animation? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti direttamente qua sotto!