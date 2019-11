Ve lo avevamo già detto che Shining Extended Edition non era l’unica “chicca” in 4k in arrivo nei cinema dallanel corso dell’autunno, considerato che anche, il capolavoro di Richard Donner prodotto dae sceneggiato da Chris Columbus sulla base di un soggetto dello stesso Spielberg andrà incontro a un destino analogo.

Le date previste inizialmente dal listino della Warner Bros erano quelle del 9 e 10 dicembre, ma adesso, grazie al promo diffuso su YouTube dalla major, abbiamo appreso che in realtà sarà nelle sale fino all’11 dicembre.

Potete trovare lo spot nella parte superiore di questa pagina.

A seguire la sinossi de I Goonies, così come riportata dalla Warner Bros su YouTube: