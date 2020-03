è uno di quei film in cui, a prescindere, è sempre cosa buona e giusta parlarne.

Proprio per questo abbiamo deciso di segnalare che, nelle ore scorse, la divisione nazionale della Warner Bros ha diffuso online i primi dieci minuti del cult diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg per promuovere la copia digitale del medesimo.

Potete vedere il ricco estratto da I Goonies direttamente qua sopra!

Restando in tema, qualche giorno fa, Sean Astin, l’indimenticabile interprete di Mikey Walsh ne I Goonies, il cult di Richard Donner prodotto dalla Warner Bros e da Steven Spielberg con la sua Amblin Entertainment, ci ha fatto un graditissimo regalo.

Sul suo profilo Instagram ufficiale ha infatti condiviso il video con l’audizione fatta al tempo per entrare a far parte del cast della pellicola.

Potete vederlo in questo nostro articolo cliccando qui.

I Goonies, la sinossi ufficiale:

Frutto dell’immaginazione di Steven Spielberg, I GOONIES racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre. Un’avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, I GOONIES sono un tesoro cinematografico ricco di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali.

Avete in programma di rivedere I Goonies in queste giornate in cui siamo tutti costretti a restare confinati fra le quattro mura domestiche? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!