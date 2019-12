Il 2019 è agli sgoccioli, e così come da tradizione vi presentiamo le nostre classifiche, a partire da quella dei peggiori film dell’anno.

Qui sopra potete vedere la classifica di Francesco Alò delle pellicole che ha gradito meno quest’anno. Si tratta di una classifica senza un ordine preciso se non quello cronologico d’uscita dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. “Prendetela per quello che è, e soprattutto non prendetevela, se potete!” commenta Francesco nella sua introduzione. Tra i film citati segnaliamo Glass di M. Night Shyamalan, Godzilla II: King of the Monsters di Michael Doherty e L’Età Giovane dei Fratelli Dardenne. Ma c’è molto altro: potete vedere la classifica qui sopra, o sentirla in podcast qui sotto!

I PEGGIORI FILM DEL 2019 SECONDO FRANCESCO ALÒ

