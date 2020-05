L’artistaha realizzato una splendida scultura dinei panni di, arrivando ad attirare l’attenzione dello stesso attore che ha condiviso il video del making of in time lapse sul suo profilo Facebook

Richter, che vive a Long Island (New York), ha trasformato un hobby in un lavoro (è scultore, modellista e creatore di oggetti di scena), ma in questi anni si è fatto notare soprattutto per le sue sculture ispirate a personaggi iconici della cultura pop: due anni fa aveva fatto scalpore il suo busto di Thanos da Avengers: Infinity War, e recentemente il suo canale ha raggiunto il milione di iscritti.

Potete vedere il video qui sopra, vi ricordiamo che Ian McKellen sarà tra i partecipanti, questa sera, alla reunion del Signore degli Anelli organizzata da Josh Gad: una rimpatriata insieme a Elijah Wood (Frodo Baggins), Sean Astin (Samwise Gamgee), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pipino), Orlando Bloom (Legolas) e il regista Peter Jackson.

Appuntamento a domenica 31 maggio alle 18:00 per il video completo.

Ricordiamo che questi incontri – dal titolo Reunited Apart – sono organizzati da Gad a scopo benefico con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Center for Disaster Philanthropy vista l’emergenza Coronavirus.