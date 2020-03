Uscito in spagna l’8 novembre,è arrivato su Netflix ieri e in poche ore ha già scalato la classifica dei film più visti salendo al secondo posto dopodi Francesco Lettieri (uscito anch’esso ieri).

Definito “un’inquietante allegoria sociale sugli aspetti più oscuri e disperati dell’umanità”, il film è ambientato in un futuro distopico dove dei prigionieri, ospitati in celle disposte verticalmente, guardano il cibo scendere dall’alto: i residenti dei livelli superiori si sfamano mentre quelli in basso diventano famelici e si radicalizzano. Un uomo si adopera quindi perché le cose cambino e tutti ricevano cibo a sufficienza.

Il thriller diretto da Galder Gaztelu-Urrutia è stato presentato qualche mese fa al Torino Film Festival e ha vinto il premio per i migliori effetti speciali ai Goya (dove è stato anche nominato per la miglior regia d’esordio e la miglior sceneggiatura originale). Al Sitges, invece, ha vinto il premio del pubblico, quello per i migliori effetti speciali e quello per la miglior regia d’esordio.

IL BUCO: UNA CLIP DEL FILM

Scritto da David Desola, il film vede tra i protagonisti Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan, Emilio Buale e Alexandra Masangkay.

Lo avete visto? Diteci cosa ne pensate nei commenti o sul forum!