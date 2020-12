Doveva uscire il 5 novembre al cinema ma ovviamente arriverà più avanti nel 2021, quando riapriranno le sale,, film diretto da di Gianluca Jodice connei panni del grande poeta Gabriele d’Annunzio.

Oggi 01 Distribution ha offerto un nuovo sguardo alla pellicola pubblicando il full trailer, ricco di scene inedite, che potete vedere qui sopra.

1936. Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele d’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere… Già, perché il Vate, il poeta nazionale, negli ultimi tempi appare contrariato, e Mussolini teme possa danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler. Ma al Vittoriale, il disegno politico di cui Comini è solo un piccolo esecutore inizierà a perdere i suoi solidi contorni e il giovane federale, diviso tra la fedeltà al Partito e la fascinazione per il poeta, finirà per mettere in serio pericolo la sua lanciata carriera.