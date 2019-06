La Weta Digital ha diffuso in rete un suggestivo video che porta nel dietro le quinte degli effetti speciali sviluppati per, il film ditratto dal classico per bambini di Roald Dahl arrivato nelle sale nel 2016.

Potete vedere il video qua sopra.

Nel cast del film, realizzato con un mix di live action e CGI, Mark Rylance (il Grande Gigante Gentile), la piccola Ruby Barnhill (Sophie), Penelope Wilton (la regina), Rebecca Hall (Mary) e Bill Hader, Jemaine Clement, Michael David Adamthwaite, Daniel Bacon, Chris Gibbs, Adam Godley, Jonathan Holmes, Paul Moniz de Sa e Olafur Olaffson nei panni dei giganti.

Pubblicato nel 1982, Il GGG racconta la storia di una bambina, della Regina d’Inghilterra e di un Gigante Gentile conosciuto come il GGG, che decidono di imbarcarsi in una avventura per catturare i crudeli giganti cannibali che hanno invaso il mondo degli umani. John Cleese doveva interpretare Il GGG in un film che stava producendo Kathleen Kennedy negli anni novanta. La Kennedy produrrà anche questa versione assieme a Frank Marshall e Sam Mercer. Melissa Matheson (E.T.) ha scritto la sceneggiatura. Questa la sinossi ufficiale:

Il GGG (Mark Rylance) è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG – che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio – rapisce Sophie (Ruby Barnhill), una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei sogni. L’affetto e la complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri giganti sono pronti a nuova strage, il GGG e Sophie decidono di avvisare nientemeno che la Regina d’Inghilterra dell’imminente minaccia, e tutti insieme concepiranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte.

Il film è arrivato nelle nostre sale il 30 dicembre del 2016.