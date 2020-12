Il giardino segreto, interpretato dal premio Oscar Colin Firth e da Julie Walters, è l’adattamento del celebre romanzo di Frances Hodgson Burnett, uno dei più famosi e amati classici della letteratura di tutti i tempi, che solo in Italia ha venduto milioni di copie. Generazioni di bambini si sono affezionati alla piccola Mary che, costretta a trasferirsi nella misteriosa casa dello zio in seguito alla morte dei suoi genitori, scopre l’esistenza di uno splendido giardino abbandonato in cui sono celati i segreti della sua famiglia. Un film per tutta la famiglia, dai produttori di Harry Potter e Paddington, un viaggio in una dimensione fantastica nei misteri di un luogo magico, che cambierà per sempre il corso della vita dei protagonisti.