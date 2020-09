Dal 5 settembre sarà disponibile gratuitamente (e in italiano) su YouTubenella versione Recobbled Cut (ad opera di Garrett Gilchrist) su 151eg , canale di Enrico Gamba.

The Thief and The Cobbler, per chi non lo conoscesse, è un film animato diretto, co-scritto e co-prodotto dall’animatore Richard Williams (premio Oscar per Chi ha incastrato Roger Rabbit) che purtroppo non è mai arrivato in Italia. Il progetto è noto per aver avuto una lunghissima e travagliata produzione iniziata nel 1964 e finita nel 1995. In oltre un trentennio il lungometraggio è passato da diverse mani produttive (tra cui quelle della Disney) subendo tagli, ritardi e altre vicissitudini produttive (qui trovate il video di 151eg che approfondisce la questione produttiva dell’opera).

Lo youtuber è riuscito ad acquisire i diritti del film animato realizzando un adattamento italiano coinvolgendo nel cast vocale altri talent della piattaforma (e non solo) come Riccardo Ricobello, Chiara degli ORION (Ruby Rust), Alberto Pagnotta, Marco Merrino (Croix89), Valentina Bonacoscia, Luna Racini (This is Luna), Daniele Ambra, Francesco Saverio de Angelis e Sergio Garbarino.

La Recobbled Cut di Il Ladro è il ciabattino è uscita nel mercato degli Stati Uniti nel 2013.

Qua sotto trovate parte della sinossi del film tratta da Wikipedia:

C’era una volta una città dorata. Al centro della città dorata, sulla cima del più alto minareto, c’erano tre palle d’oro. Gli antichi profetizzarono che se le tre palle d’oro fossero sparite, l’armonia sarebbe stata spezzata e la città sarebbe precipitata verso rovina e morte. Un giorno, un misterioso ladro raggiunge il regno dorato in cerca di oggetti di valore. Quando raggiunge il negozio di un umile ciabattino chiamato Tacco, non trova nulla da rubare. Dopo aver inavvertitamente svegliato il povero Ciabattino, nel corso di una breve colluttazione finisce per rotolare fuori dalla bottega perdendo numerosi oggetti da lavoro. Tra questi, un chiodo che finisce casualmente sotto il piede del Gran Visir Zigzag di ritorno al palazzo reale.

