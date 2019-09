La nuova edizione diè approdata nelle nostre sale da qualche settimana, ma ancora dei piccoli punti interrogativi rimangono sull’opera, come ad esempio la vera origine della cicatrice di. Sebbene il nuovo film cerchi in qualche modo di alludere velatamente all’origine della cicatrice, ora una puntata della serie animatain onda su Disney Channel e Disney Junior cerca di fare più chiarezza sull’argomento.

In un segmento di una puntata andata in onda di recente vediamo lo spirito di Scar (dopo gli eventi di Il Re Leone) imprigionato in un vulcano non lontano dalla Rupe dei Re mentre racconta di come si è procurato la sua ormai iconica cicatrice: il leone da giovane faceva parte della guardia reale, era un tipo solitario e preferiva pattugliare la terra del branco in solitudine. Un giorno però incontro un altro leone che gli confidò un piano per far cessare il dominio di Mufasa. Il leone attirò Scar con l’idea di controllare insieme a lui le terre del branco, inducendolo a lavorare con lui. Tuttavia il misterioso leone condusse scar vicino ad un nascondiglio di un serpente, che gli morse l’occhio provocando la nota cicatrice.

Scar si vendicò uccidendo sia il leone che il serpente, ma una volta tornato alla Rupe dei Re per comunicare di aver sventato un ammutinamento Mufasa rise di lui e iniziò a chiamarlo “Scar”. Tutta questa situazione indusse Scar a complottare contro sua fratello Mufasa.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Trovate il segmento della puntata nella parte superiore della pagina.

