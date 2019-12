Il registanegli ultimi anni è stato particolarmente apprezzato per la sua sensibilità artistica nel girare suggestive scene action, come abbiamo visto ine in. Non sorprende quindi che Apple lo abbia scelto per girare un suggestivo spot televisivo utilizzando solamente un iPhone 11 Pro.

Potete vedere lo spot completo nella parte superiore della pagina. Qua sotto invece trovate il dietro le quinte:

Oltre a il primo capitolo di John Wick, Deadpool 2 e Atomica Bionda, ricordiamo che David Leitch ha diretto anche Fast & Furious – Hobbs & Shaw, primo spin-off della saga di Fast & Furious. Prossimamente invece lavorerà a Undying Love e a The Division.

Qua sotto trovate tutte informazioni su Fast & Furious – Hobbs & Shaw, ultimo film di Leitch:

Questa la sinossi:

Da quando il corpulento veterano del dipartimento di polizia Hobbs (Johnson), fedele agente del Diplomatic Security Service americano, e il fuorilegge Shaw (Statham), ex membro delle forze speciali britanniche, si sono affrontati per la prima volta nel settimo episodio del 2015, i due si sono scambiati battute e non si sono risparmiati colpi bassi nel tentativo di annientarsi a vicenda.

Ma quando l’anarchico Brixton (Idris Elba), cyber-geneticamente potenziato, ottiene il controllo di una insidiosa arma biologica che potrebbe modificare per sempre l’umanità – e riesce a surclassare una brillante e indomita agente del MI6 (Vanessa Kirby della serie TV The Crown), che oltretutto è la sorella di Shaw – questi due nemici giurati saranno costretti ad allearsi per annientare l’unico cattivo che potrebbe essere ancor più cattivo di loro. Il film spalanca una nuova porta nell’universo di Fast propagando l’azione tipica della serie in tutto il mondo, da Los Angeles a Londra e dalle desolate e tossiche lande di Chernobyl, alla lussureggiante bellezza delle Isole Samoa. Diretto da David Leitch (Deadpool 2) da una sceneggiatura del navigato architetto della narrativa della saga Chris Morgan, il film è prodotto da Morgan, Johnson, Statham e Hiram Garcia. I produttori esecutivi sono Kelly McCormick, Dany Garcia, Steven Chasman, Ethan Smith e Ainsley Davies.

Cosa ne pensate dello spot diretto da David Leitch per Apple? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CultOfMac