La Disney ha diffuso in rete il poster italiano e un nuovo spot tv di, nuovo adattamento cinematografico del noto romanzo di Jack London che arriverà nelle sale americane il 21 febbraio.

Basato su una sceneggiatura di Michael Green (Logan – The Wolverine) questo nuovo lungometraggio targato 20th Century Studios è stato diretto da Chris Sanders (I Croods).

Del cast fanno parte Karen Gillan, Dan Stevens (La Bella e la Bestia, Legion) e Harrison Ford, che nel lungometraggio veste i panni del noto cercatore d’oro John Thornton.

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 20 febbraio. Potete vedere lo spot nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Qui di seguito trovate la sinossi del romanzo:

La vita di Buck, cane di razza abituato al clima mite e alla tranquillità degli Stati Uniti del Sud, ha un’improvvisa svolta quando, per una scommessa persa, è venduto e spedito al Nord, come cane da slitta. Piegato all’obbedienza da un esperto allevatore, riesce a far fronte alle nuove esigenze e a sopravvivere alle privazioni e al clima inclemente. Ma qualcosa è cambiato in lui: nel suo comportamento riaffiorano istinti sopiti. Buck sente crescere, sempre più forte, il contrasto tra natura e educazione, tra amore per il padrone e slancio incontenibile verso la libertà.