La Lucky Red ha diffuso in rete il primo trailer italiano di(The Killing of a Sacred Deer), nuovo progetto del regista greco(The Lobster) conpresentato in concorso al Festival di Cannes ( qui trovate la nostra recensione ).

La storia del film ruota attorno a Steven (Farrell), un carismatico chirurgo che viene costretto a fare un sacrificio impensabile quando la sua vita inizia a cadere a pezzi. Nello stesso momento un adolescente che aveva preso sotto la sua ala protettiva inizia a dare strani segni di squilibrio.

Del cast fanno parte anche Barry Keoghan,Raffey Cassidy, Sunny Suljic, Bill Camp e Alicia Silverstone. Il film arriverà nelle nostre sale il 28 giugno. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale: