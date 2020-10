(Samwise Gamgee) a confermare ufficialmente il lancio delle edizioni 4K UHD delle trilogie dele dello, che sul mercato americano arriveranno il 1 dicembre e su quello europeo il 3 dicembre.

Rispetto alle indiscrezioni di questa mattina, sono ora disponibili anche ulteriori dettagli grazie alla Warner Bros, che annuncia l’arrivo di un cofanetto ancora più esclusivo:

Nei prossimi giorni arriveranno tutti i dettagli, ma per il momento l’idea che ci siamo fatti è questa:

Il fansite TheOneRing.net aggiunge quanto segue:

Peter Jackson e il team della Weta hanno rimasterizzato entrambe le trilogie, sia nella versione cinematografica che in quella estesa, inclusi gli effetti visivi, per far sì che questi capolavori si vedano in maniera splendida anche sui dispositivi più moderni, proprio come quando li abbiamo visti al cinema. E probabilmente meglio!