Qualche ora fa, laha pubblicato su YouTube le sizzle reel dedicate agli effetti speciali realizzati per la Trilogia dedi Peter Jackson.

La Weta Digital è stata fondata, nel 1993, da Peter Jackson, Richard Taylor e Jamie Selkirk per realizzare gli effetti speciali digitali di Heavenly Creatures – Creature del Cielo, pellicola che, nel 1994, ha ricevuto il Leone d’Argento per la Miglior Regia al Festival di Venezia.

La compagnia è stata premiata con l’Oscar ai Migliori Effetti Speciali per tutti i capitoli della saga de Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell’Anello, Le Due Torri, Il Ritorno del Re.

Trovate il primo video nella parte superiore della pagina, gli altri due qua sotto:

Qualche giorno fa è mancato, a causa delle complicazioni del nuovo Coronavirus, Andrew Jack, attore (era Caluan Ematt nei primi due film della nuova trilogia di Star Wars) e insegnante di dizione in saghe come James Bond, i film Marvel, Il Signore degli Anelli e recentemente anche per The Batman.

Negli ultimi giorni proprio le star de Il Signore degli Anelli hanno ricordato il contributo dato da Jack ai film nell’allineare tutti i dialetti e gli accenti degli attori (per esempio, i quattro hobbit protagonisti provenivano da tre paesi differenti ma nel film avrebbero dovuto parlare con lo stesso identico accento). La New Line Cinema lo assunse proprio per supervisionare e coordinare i vari insegnanti di dizione e per insegnare agli attori le pronunce corrette dei nomi e delle parole della Terra di Mezzo, ben sapendo che i fan di Tolkien (che, lo ricordiamo, era anche linguista) avrebbero scrutinato ogni aspetto della trilogia cinematografica, inclusa la lingua parlata, i dialetti e le pronunce. Nel 2000 lo stesso Ian McKellen informò che “Andrew Jack sta seguendo attentamente le istruzioni scritte dallo stesso Tolkien nelle appendici dei romanzi.”

Trovate maggiori dettagli in questo articolo.

