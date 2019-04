La Warner Bros. ha diffuso in rete il trailer italiano di, adattamento dell’omonimo romanzo di Nicola Yoon con protagonisti Yara Shahidi (Grown-ish) e Charles Melton (Riverdale) oltre a John Leguizamo (John Wick: Capitolo 2).

Diretto da Diretto da Ry Russo-Young “Before I Fall), Il film sarà disponibili nelle nostre sale dall’8 agosto.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Il romantico universitario Daniel Bae e la pragmatica di origini Giamaicane Natasha Kingsley, si conoscono—e si innamorano—in una notte magica tra il fervore e il turbinio di New York. Tra i due sconosciuti, che forse non si sarebbero mai incontrati se il destino non ci avesse messo lo zampino, scatta immediatamente la scintilla dell’amore. Ma basterà il destino per far sì che il loro amore sia quello giusto? A poche ore da quello che sembra essere il suo ultimo giorno negli Stati Uniti, Natasha lotta tenacemente contro l’espulsione della sua famiglia così come per i suoi sentimenti verso Daniel, che allo stesso tempo tenta di convincerla che il loro destino è quello di stare insieme per sempre. Una storia dei giorni nostri che racconta di un amore contro ogni probabilità, “Il sole è anche una stella” si domanda se le nostre vite siano determinate dal fato o dagli eventi casuali dell’universo. Nel film sono protagonisti Yara Shahidi (“Grown-ish”) nel ruolo di Natasha e Charles Melton (“Riverdale”) in quello di Daniel, oltre a John Leguizamo (“John Wick: Chapter 2”). Diretto da Ry Russo-Young (“Before I Fall”), il film è tratto dal fortunato best seller The Sun Is Also A Star della scrittrice Nicola Yoon.