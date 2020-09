Dopo esser stato accolto molto positivamente dalla critica a Toronto l’anno scorso, gli Amazon Studios sono pronti a mostrare al mondo, il film di Darius Marder con Rogue One ) nei panni di un batterista che perde l’udito.

La pellicola approderà al cinema negli Stati Uniti il 20 novembre prima di arrivare su Amazon Prime Video il 4 dicembre.

Ecco la sinossi:

Durante una serie di esibizioni cariche di adrenalina, il batterista punk-metal Ruben (Riz Ahmed) comincia ad accusare perdita di udito intermittente. Quando uno specialista gli dice che il suo deficit è destinato a peggiorare, Ruben crede che la sua carriera e la sua vita siano finite. La sua ragazza Lou (Olivia Cooke) lo aiuta a disintossicarsi dall’eroina e lo porta in una casa per non udenti nella speranza di evitare una ricaduta e per aiutarlo ad accettare la situazione. Dopo esser stato accolto in una comunità che lo accetta per quello che è, Ruben deve scegliere tra il suo nuovo equilibrio e il desiderio di recuperare quello che ha perso.

Utilizzando un missaggio sonoro innovativo, il regista Darius Marder porta il pubblico direttamente nell’esperienza di Ruben per ricreare il suo viaggio in un mondo raramente esplorato.